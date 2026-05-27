ドジャースの?キケ?ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）は２６日（日本時間２７日）に本拠地でのロッキーズ戦に「９番・三塁」で先発出場し、３回に今季１号、４回に中堅二塁打を放つ活躍を見せていたが、５回の守備から交代した。球団は理由を左腹斜筋を痛めたと発表し、ロバーツ監督は「負傷リスト（ＩＬ）に入れることになる」と語った。試合後に会見したキケは「昨日の打撃練習中にちょっとやっちゃったんだ。かなり