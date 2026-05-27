いつも家にいるママさんが会社へ出勤をして猫さんたちのお留守番の日。いつもと違うお家の様子に何度もパパさんのもとへ確認しに来る猫さんたちの様子が話題です。投稿された動画は記事執筆時点で5.6万再生を超え「パパっ子のささみくんが可愛い」「いつもいるママさんがいなくて二人ともさみしいのかな？」「ママさんに甘えるささみくんとホルンくんが可愛いですね」といったコメントが寄せられました。 【動画：ママが家にい