2Aタルサの試合中の珍事で負傷米大リーグ・ドジャースのマイナーに所属するスピードスターがまさかの悲運に見舞われた。2Aタルサの試合で起きた珍事を、米メディアが伝えている。悲運にあったのはケンドール・ジョージ外野手。2023年ドラフト1巡目（全体36位指名）でドジャースに入団。昨年は1A＋の111試合で100盗塁をマークしたマイナー屈指のスピードスターとして知られている。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は、