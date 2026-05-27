お姉ちゃんに撫でられている猫ちゃんの光景が、表示回数45万回を突破して癒やしを届けています。仰向けになってお姉ちゃんに撫でられていた猫ちゃん。虚無顔で撫でられているように見える猫ちゃんですが、よく見てみると…？見落としてしまいそうな猫ちゃんのささやかな反応には、「表情がたまらんです」「気持ちよさそう」と絶賛の声が寄せられています。 【動画：天敵のお姉ちゃんに『モフられていた猫』→表情を見たら……笑