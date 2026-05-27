本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2点を追う8回には、値千金の19号同点2ランを放った。球団公式SNSが公開した本塁打直後の村上の写真が現地ファンの話題を呼んでいる。村上は、8回1死一塁からツインズ先発ライアンの甘く入った変化球を完璧に捉えた。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メー