清音小学校6年／藤井和夢さん・片山大暉さん 小学生に感謝状です。転んでけがをした高齢者を助けたとして、岡山県総社市の清音小学校に通う6年生、片山大暉（かたやま・だいき）さんと藤井和夢（ふじい・なごむ）さんに27日、感謝状が贈られました。 （清音小学校6年／片山大暉さん）「少し焦ったんですけど。人の命を助けることに全力を尽くしました」 （清音小学校6年／藤井和夢さん）「周りの人を呼んで、おじいさ