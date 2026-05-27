世界最大のオンライン百科事典であるWikipediaは、ウィキメディア財団という非営利団体によって運営されています。2026年5月にウィキメディア財団の元CTOが解雇され、わずか1週間後にコミュニティ技術チームも解散させられた件について、デジタル活動家兼コンサルタントでありウィキペディア図書館の創設者でもあるジェイク・オーロヴィツ氏が「巨大IT企業のような労働組合つぶしだ」と批判しています。Big Tech’s Anti-Labor Pla