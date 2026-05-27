韓国発のオーディション番組「ミスタートロットジャパン」より誕生した実力派歌謡グループ、「ミスタートロットジャパン」が２７日、東京・カメイドクロックで１ｓｔアルバム「ミスタートロットジャパン―ＪＯＵＲＮＥＹ―」発売記念イベントを開催した。ゴダイゴの「銀河鉄道９９９」を４人で歌唱した後、１人１曲ずつ名だたる昭和歌謡を披露。ハイトーンボイスが特徴の牛島隆太はＨ２Ｏの「思い出がいっぱい」を力強い歌