香港ディズニーランドでおなじみのランイベントが、新たに「香港ディズニーランド・マジック・ラン・フェス」へと進化し、2026年11月28日から29日までの2日間開催されます。このイベントでは、ディズニーの仲間たちやピクサーのキャラクター、マーベル・スーパーヒーローたちからの応援を受けながら、オープン前のパーク内を駆け抜けることができます。新エリアである「ワールド・オブ・フローズン」をはじめ、パーク内の象徴的な