◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」生まれ育った街がスポーツの話題で盛り上がるのは、とてもうれしい。大阪・枚方市の枚方スイミングスクール（枚方ＳＳ）には、未来の多数のオリンピアン候補が在籍。３月の競泳日本選手権男子平泳ぎでは、同市出身の大橋信（１７）が北島康介を上回る史上最年少で３冠を達成した。１００メートルは日本記録、２００メートルは今季世界１位の好タイム。２４年パリ五輪で低迷したトビウオジャ