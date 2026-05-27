韓国のオーディション番組『ミスタートロット』の日本版ファイナリストで結成された歌謡グループ・ミスタートロットジャパンが、27日に東京・カメイドクロック カメクロコートで、同日にリリースされたアルバム『ミスタートロットジャパン-JOURNEY-』の発売記念デビューイベントを開催した。【写真】爽やかなポーズを決めるミスタートロットジャパンメンバーソロカットもミスタートロットジャパンは、牛島隆太、風水ノ里恒彦