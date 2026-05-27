衆院厚労委で、タブレット端末の音声読み上げソフトを使った一般質疑に臨む自民党の斉藤里恵氏＝27日午前聴覚障害があり「筆談ホステス」の著書で知られる自民党の斉藤里恵衆院議員は27日の衆院厚生労働委員会で、タブレット端末の音声読み上げソフトを使い、初の一般質疑に立った。衆参両院の事務局によると、電子機器を通じた音声による国会質疑は、筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者で、れいわ新選組の舩後靖彦前参院議員に次い