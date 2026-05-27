中道改革連合の小川代表は27日、東京都内で講演し、公明党も含めた3党合流をめぐる立憲民主党の姿勢について、「かなり腰が引けている」と指摘し、「単独でこれからやっていくビジョンはあるのか、いずれ聞かなければいけない」と述べた。さらに、合流時に中道の党名を変更する可能性について「ありうることだ」と述べた。講演の中で、小川氏は3党合流をめぐる立憲の姿勢について、「公明党さんが前向きであるのに比べると、かなり