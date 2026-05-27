◇MLB ドジャース15-6ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)復帰直後のドジャースのキケ・ヘルナンデス選手に再び試練が訪れます。キケ選手は昨年11月に左肘を手術を受けると、今シーズン開幕前の2月から60日間の負傷者リスト入りとなっており、日本時間26日に復帰していました。復帰から2戦目のこの日、キケ選手は「9番・サード」でスタメン出場すると、3回に今季第1号となるソロホームランを放ちます。そして4回にも1