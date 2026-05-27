今シーズンのプレミアリーグを18位で終え、英2部チャンピオンシップに降格することになったウェストハム。夏の移籍市場では主力選手を売却しなければならない状況となり、多くの選手の去就が注目される。そんななか、ウェストハム退団が有力視されているのが28歳DFアーロン・ワン・ビサカのようだ。英『TEAMTALK』によると、ウェストハムの首脳陣は高額契約選手の給与負担を減らすことに熱心で、多くのクラブが注目するワン・ビサ