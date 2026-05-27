コモに所属するアルゼンチン代表MFニコ・パスがもう1年クラブへの残留を望んでいるようだ。24日に行われたセリエA最終節でクレモネーゼに4-1で快勝したコモ。セスク・ファブレガス氏が率いるチームは2年ぶりにスクデットを獲得したインテルに次ぐ得点力を武器に今季のセリエAを席巻し、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を手にした。そんなコモの攻撃の核として、活躍したのがニコ・パスだ。レアル・マドリード下部組織出身