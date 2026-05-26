Apple TVで配信されたドラマシリーズ『マーゴのマネートラブル』が、先日シーズン1の全話配信を終了した。本作は、作家ルフィ・ソープによる同名小説を原作に、『アリー my Love』や『リンカーン弁護士』といった数々のヒット作を世に送り出してきたデビッド・E・ケリーがシリーズのクリエイターを務め、さらにエル・ファニングが主演に迎えられたことで、配信前か