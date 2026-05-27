29歳DFジョー・ゴメスは今夏リヴァプールを退団する可能性があるようだ。英『Daily Mail』が報じている。2015年にチャールトンからリヴァプールに加入した同選手はこれまで公式戦274試合に出場。度重なる怪我に悩まされることもあったが、複数ポジションをこなすことができる選手として守備陣を支えてきた。今シーズンは公式戦33試合に出場したゴメスだが、現行契約は今夏残り1年を迎える。契約延長の話も浮上しておらず、将来は不