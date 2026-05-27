イタリアのクレモネーゼでプレイする39歳FWジェイミー・ヴァーディは今夏チームを離れる見込みのようだ。昨夏2012年よりプレイするレスターを離れ、イタリアへの挑戦を決断した同選手。昇格組のクレモネーゼへ移籍を果たすと、ベテランストライカーはセリエAでも存在感を発揮。リーグ戦29試合に出場し、7ゴール3アシストを記録した。昨年11月のセリエA月間最優秀選手に選ばれるなど、新天地でも素晴らしい活躍を見せていたが、クレ