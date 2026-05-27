近年、スニーカーの世界では、“新しさ”だけではない価値観が再び注目されています。最新テクノロジーや未来的なデザインを追い求める一方で、長年履き込まれたプロダクトが持つ空気感や、時を経た素材の表情に魅力を見出す感覚です。agnès b. は、CONVERSE との第3弾となるコラボレーションスニーカーを、2026年5月27日に発売します。Courtesy of agnès b.今回ベースとなったのは、CONVERSEのクラシックなデザインを継