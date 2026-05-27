アンカー・ジャパンは、現在製品カテゴリーごとに分かれているブランドを年内にも「Anker」に統一すると発表した。 現在、製品カテゴリーごとに分かれている「Anker」や「soundcore」「eufy」などのブランドをAnkerに統一する。Ankerに名称を統一することでユーザーに対してわかりやすさやサポート面での信頼感をアピールする。 あわせてロゴも刷新した。「進化と力強