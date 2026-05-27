NPB(日本野球機構)は27日、フレッシュオールスターゲーム2026の開催概要を発表しました。7月27日にHARD OFF ECOスタジアム新潟にて開催されます。選手は各球団から3人ずつ選出で21人が選ばれます。選考方法は各リーグの運営委員長、幹事長、統括及び2軍監督で選考。各球団は極力、本年度のドラフト1・2位で入団した選手を含め、地元出身あるいは話題性のある選手を推薦します。チームバランス・注目度・話題性を考慮に入れ、出場選