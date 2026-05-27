元SDN48でタレントの穐田和恵（41）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。宅地建物取引士証が交付されたことを報告し、喜びをつづった。11月に宅建（宅地建物取引士）の試験に合格したことを発表していた穐田。「宅建士証が交付され晴れて宅地建物取引士となりました」と宅建士証を公開。「感動ーーーーーー！！！」と喜びを爆発させた。フォロワーからは祝福の声が寄せられ、「かっこいい」「美人すぎて悶絶」「凄い」な