「フェルメール 真珠の耳飾りの少女展」の開催に先駆け、27日、都内で記者発表会が行われた。うさぎのキャラクター・ミッフィーがアンバサダーに就任したことが発表された。【写真】真珠の耳飾りの少女に変身してかわいくポーズをするミッフィー同展覧会は、8月21日から9月27日まで大阪中之島美術館で開催。17世紀オランダ絵画を代表する画家ヨハネス・フェルメール（1632-1675）の傑作「真珠の耳飾りの少女」を中心とし、17世