フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。中東情勢の緊迫化による原油由来ナフサの調達難の影響で、カルビーが一部商品の包装をモノクロ仕様に変更した話題について持論を展開した。カルビーの対応は、中東情勢悪化によるナフサ不足で、包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっていることが発端。生活に身近な食品業界で既に幅広く影響が出ており、供給は足りていると主張する高