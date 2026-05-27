バスケットボール男子Ｂリーグが２６日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「最高で最強な夫婦」と記して、長崎の馬場雄大と妻で女優の森カンナの動画を投稿した。長崎は同日の「りそなＢリーグ・チャンピオンシップ決勝第３戦」で琉球に競り勝ち、２勝１敗でＢ１昇格３季目での初優勝を果たした。動画は試合後のコート上の２人で、チャンピオンＴシャツを着た馬場と、長崎のユニホーム姿の森がハグ。森は右腕を突き上げて「フ