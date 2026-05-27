お笑いコンビ「ななまがり」の森下直人（40）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。愛用のサングラスが壊れたことを明かした。森下は「相棒のシルバーユニコーンサングラスが壊れました」と書き出し、数々の“在りし日”の写真をアップ。「思えばいつも一緒にいたね。色んな所に行ったね。カメラロールが君でいっぱいだよ。ネットで君を探したけど、君は居なかった」とつづった。そして「君にそっくりのゴールドメガネ