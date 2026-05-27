２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３円３２銭（０・０１％）高の６万４９９９円４１銭だった。取引開始直後には一時、１４００円超高い６万６４２８円８１銭まで上昇し、取引時間中の最高値を更新した。２日ぶりに値上がりした。前日の米株式市場では、人工知能（ＡＩ）を支えるメモリー製品などの需要が増えるとの見方から半導体関連の銘柄が上昇。ハイテク株が多いナスダック総合指数が最高