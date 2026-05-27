「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２７日、浜名湖）ＳＧ開催２日目を迎えて盛り上がる浜名湖で人気オートレーサー・森且行のトークショーが開催された。拍手で迎えられた森は少し悔しげな表情で登場。その理由はトークショー開催直前の２Ｒで「ラスト１周までは舟券が当たっていたのに３着が逆転して外れた」から。それでも「すごく興奮した」と気持ちをリセットした。前日まで川口オートに参加していた森だが「結果が良