神戸市で2019年、当時対立関係にあった指定暴力団山口組系組員を銃撃し重傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われた山健組の中田浩司組長（67）を無罪とした大阪高裁判決が確定したことが27日、分かった。検察側が期限の26日までに上告しなかった。中田組長は19年8月、山口組の中核団体・弘道会の拠点事務所前で、軽乗用車の運転席にいた組員に拳銃を6発発射し、うち5発を命中させ重傷を負わせたとして起訴された。12