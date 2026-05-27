韓国の大ヒットアクションシリーズ『犯罪都市』の第5弾がついに始動した。注目の新ヴィランを演じるのは、俳優のキム・ジェヨンだ。【画像】日本の『犯罪都市』5月27日、映画『犯罪都市5』（原題）の主要キャスト確定とともに、去る24日にクランクインしたことが発表された。本作では、怪物刑事マ・ソクト（演マ・ドンソク）が、8年の沈黙を破り最悪の犯罪を開始したイ・ガンテ（演キム・ジェヨン）と対峙する、手に汗握る掃討作戦