にんべんは6月1日、東京･日本橋の和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」で、夏季限定メニュー7品を発売する。かつお節だしの旨みを活かしながら、夏の特別メニューとして、枝豆など旬の食材を使用したものや辛み･さっぱり感を楽しめるメニューを用意した。ポイントは「本枯鰹節だしと食材のハーモニー」とし、「暑さで疲れがちな身体にやさしく染み渡る」メニューに仕上げた。暑い時期でも“食欲をそそる味わい”が楽しめるとしてい