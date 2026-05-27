２３日、工房で瓦彫作品を制作する黄時竜さん。（南昌＝新華社配信／卓忠偉）【新華社南昌5月27日】中国江西省徳興市の工芸家、黄時竜（こう・じりゅう）さん（64）は、屋根瓦の表面に人物や風景を刻む「瓦彫」の制作に長年取り組んでいる。伝統的な技法を用い、中国四大名著「西遊記」「三国演義」「水滸伝」「紅楼夢」の登場人物を瓦に刻み続けてきた。黄さんはかつて貿易関連の仕事に従事していたが、退職後に故郷へ戻り、