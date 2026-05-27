上品で愛らしい世界観が人気の「ルル メリー」から、この夏にぴったりの新作スイーツが届きます♡2026年6月3日（水）より発売されるのは、カカオの豊かな香りと塩味のバランスが楽しめる「ショコラと岩塩のサブレ」をはじめとした季節限定のラインナップ。ティータイムにはもちろん、夏の手土産にも喜ばれそうな、心ときめく焼き菓子がそろいました♪ 夏に楽しみたい新作サブレ♡ この夏の主役