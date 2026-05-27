俳優の中谷美紀（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。オーストリアの自宅ガーデニングを披露した。【写真】「ステキ！」「美しい」ホワイトローズなど、草花豊かな自宅ガーデニング披露の中谷美紀中谷は「美しい日本の景色や食文化を愛する一方で、オーストリアの自宅に植わっている植物たちのことが、いつも気がかりです」と、海外と日本を行き来する多忙な生活のなかでも、常に庭の植物たちへ深い愛情を注いでいる近況