真夏並みに日差しが強まるこの季節、「目」も紫外線対策していますか？紫外線が目に及ぼす影響と対策を眼科医に聞きます。【写真を見る】サングラスの色は薄めが良い！？「目の日焼け」白内障や疲労の原因にも…眼科医の教える対策は【ひるおび】6月から紫外線量が真夏並みに紫外線量は年々増加しています。紫外線の強さを指標化したUVインデックスでは、2006年に11回だった「非常に強い」が、2025年では48回と、約20年で4倍以上に