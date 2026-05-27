きょうの東京株式市場で、日経平均株価はきのうより3円高い6万4999円で取引を終えました。きのうのニューヨーク市場でハイテク株が上昇したことを受け、取引開始直後からAIや半導体関連銘柄を中心に買い注文が先行。株価は一時、1400円以上大幅に値上がりし、初めて6万6000円台をつけて、取引時間中の最高値を更新しました。ただ、買いの一巡後は、当面の利益確定の売りに押される展開となり、取引終了にかけて上げ幅を大きく縮め