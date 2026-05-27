天皇皇后両陛下は、国賓として来日中のフィリピン大統領夫妻を皇居で迎え、歓迎行事に臨まれました。天皇皇后両陛下はきょう午前9時半ごろ、国賓として来日中のマルコス大統領夫妻を皇居・宮殿で迎え、笑顔で握手を交わされました。歓迎行事では、両国の国歌やフィリピンにちなんだフォークソングが演奏され、大統領が儀仗隊による栄誉礼を受けました。その後、両陛下と大統領夫妻は宮殿・竹の間に移動し、懇談されました。宮内庁