元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。交流戦の初戦、延長戦を制した西武の戦いぶりを振り返った。辻氏は延長回の死闘を制した試合を「よく勝った。流れ的には追いつかれて嫌な雰囲気だった」と指摘した。1―0の9回2死から甲斐野がヤクルト・モンテルに劇的な同点弾を浴びて追いつかれた。相手はセ・リーグで首位を争う勢いのあるチーム。まして敵地で不利な状況だったが、11回に渡部聖弥の