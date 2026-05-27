「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の設置議案が２７日、大阪市議会で、地域政党・大阪維新の会などの賛成多数で可決された。６月開会の大阪府議会でも可決される見通しで、近く、制度案についての具体的な議論が始まる。大阪府の吉村洋文知事（維新代表）は、法定協で制度案を作った上で、来年春の統一地方選と同日に３度目の住民投票を実施する考えを示している。法定協の設置には、府・市両議会で設置議案の可決が必