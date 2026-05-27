茨城県つくば市の病院で、26日、入院していた患者が別の患者の首を絞めて殺害したとして逮捕されました。つくば市の無職、浜野孝司容疑者（69）は26日、市内の病院に入院中、同じく入院中だった望月敬さん（82）の首を絞め殺害した疑いがもたれています。浜野容疑者から犯行を打ち明けられた看護師が通報し、事件が発覚しました。浜野容疑者は望月さんが寝ている間に殺害したとみられていて、調べに対し容疑を認めているということ