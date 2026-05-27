アニメ「ちびまる子ちゃん」のナレーションなどで知られる声優でナレーターのきむらきょうや（木村匡也）が27日、Xを更新。巨人の阿部慎之助前監督が長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放された件について思いをつづった。きむらは「イエスは言われたあなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい（ヨハネによる福音書ー姦通した女）」と新約聖書「ヨハネによる福音書」の一節を引用した上で、「