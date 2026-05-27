新潟市で運行している「連節バス」を有効活用しようと、人の移動が増えている新潟駅南口エリアで、運行を検討するための社会実験が行われています。6月からは一般客を乗せた運行が開始されます。新潟市は2015年に連節バスを導入しました。おもに新潟駅から青山までを運行していますが、新潟駅南側エリアの専門職大学に通う学生が増えたことや鳥屋野潟周辺の開発が進んでいることから、輸送力のある連節バスの活用を検証します。一