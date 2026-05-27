5月の山東省威海市にある威海国際海水浴場では、海が青く澄み、穏やかな風が吹いており、多くの人々が散策や写真撮影を楽しんでいる。最近、このビーチに新たな国際的称号が加わった――「ブルーフラッグビーチ」だ。山東省威海市で22日に認定旗授与式が開催された。中国における国際環境教育基金（FEE）の唯一の会員兼調整機関である中国生態環境部宣伝教育センターが威海国際海水浴場にブルーフラッグビーチ認証を授与した。これ