中国のネット上で泥まみれの人物の写真が注目を集めています。写真の中の、まるで掘り出されたばかりの「泥人形」のような人物は、雲南省文山チワン族ミャオ族自治州上紅岩村の田如良村長です。この日、村民に避難を促していた最中、土石流に流されましたが、幸いにも自力で脱出しました。5月17日夜、現地は突然の豪雨に襲われました。田村長は18日午前3時、川の水位が急激に上昇し、流れが激しく、木の枝まで混じっていることに気