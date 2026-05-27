終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。今回はその中から、大阪府に住む62歳男性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。レジで金額を見て思わず買う物を減らした【回答者プロフィール】・居住地：大阪府・年齢：62