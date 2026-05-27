Nao Yoshiokaが、ニューアルバム『self』を7月17日にリリース。あわせて、本作に参加するコラボレーターと、リリースに伴うワールドツアーの開催が明らかになった。 （関連：本格ソウルシンガーが表舞台へNao Yoshiokaがお披露目ライブで“規格外の歌声”を披露） 参加アーティストは、フィラデルフィアよりBilal、グラミー受賞プロデューサーの