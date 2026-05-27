他人名義のキャッシュカードを不正に使用し、コンビニエンスストアのATMから現金あわせて17万8000円を引き出したとして、高松市の男3人が逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは高松市藤塚町の無職の男（66）高松市木太町の会社員の男（24）高松市木太町のリフォーム業の男（30）の3人です。 不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用 警察によりますと、男らは共謀の上、今年2月7日午前11時33