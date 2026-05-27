最大7コまでアイスを追加可能！ 「サーティワン アイスクリーム」で「毎週木金土日はよくばりフェス！」が5月28日より開催 「サーティワン アイスクリーム」は、2026年5月28日から6月21日までの毎週木・金・土・日曜日において、昨年大きな反響を呼んだ「毎週木金土日はよくばりフェス！」を開催します。本キャンペーンでは、好きなアイスを3コ選べる「トリプルポップ」（570円）に、1コにつきプラス100円で最大7コまでポッ