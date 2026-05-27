活発な梅雨前線の影響で、鹿児島県を中心に大雨となりました。一方で、27日に発生した台風6号は週明け、沖縄に接近するおそれがあり、注意が必要です。活発な梅雨前線の影響で、九州南部や奄美で大雨となり、鹿児島県内では降り始めからの雨量が300ミリを超えた所があります。九州の大雨は峠を越えましたが、奄美では今夜にかけて、大雨が続くおそれがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所もありますので、引き続き、土砂